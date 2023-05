„All The Beauty And The Bloodshed“ Ballade vom Sieg der Kunst über das Kapital

Diesen Film sollte man also nicht als journalistische Recherche missverstehen, sondern als ein Stück engagierte Kunst schauen, als radikal subjektive Collage. Als solche ist er elegant komponiert. Er erzählt, wie sich Nan Goldin aus einer beklemmenden Vorstadtjugend in Maryland befreite. Wie sie den Selbstmord ihrer angeblich psychisch angeschlagenen großen Schwester zu verkraften versuchte. Wie sie zur Kunstschule und nach New York ging, sich prostituierte und das Sterben vieler Vertrauter während der Aids-Pandemie erlebte. Und wie sie mit den Fotos, die sie von Freunden machte, zu Weltruhm kam und in die Sammlungen der großen Museen aufgenommen wurde. Goldin arrangierte ihre würdevollen, warmblütigen und so liebevollen wie wahrhaftigen Porträts von Strichern, Strippern, Transvestiten und Drogenabhängigen in Diashows mit Titeln wie „Die Ballade von der sexuellen Abhängigkeit“. Jim Jarmusch und John Waters kamen zu den Happenings an verlorenen Orten der Subkultur, und auch das ist dieser Film: ein Porträt New Yorks in den frühen 1980er Jahren.