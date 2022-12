Adventskonzert von German Brass Süßigkeiten für den Genießer-Abend

Zur Einstimmung auf die Weihnachtszeit legte das Ensemble German Brass in der Tonhalle die Blechblasinstrumente an die Lippen, um Melodien mit Ohrwurm-Garantie zu blasen – in eigenen Arrangements. Das Programm reichte von Bachs Toccata und Fuge d-Moll in einer brillant-witzigen Bearbeitung bis zum kuscheligen Christmas-Song der Jazz-Legende Nat King Cole.