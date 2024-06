Abschied von Ernst von Marschall Der fröhliche Sisyphus

Die Arbeit mit jungen Orchestermusikern ist für den Dirigenten Ernst von Marschall eine Berufung. Wer jemals eine Probe mit ihm erlebt oder zumindest beobachtet hat, kann nur den Hut ziehen vor so viel Hingabe, Sendungsbewusstsein und Geduld. Nun geht der langjährige Leiter des Jugendsinfonieorchesters (JSO) der Tonhalle planmäßig in den Ruhestand und zieht in seine alte Heimat – nach Freiburg im Breisgau.