Kristin Schwierz ist die neue Zakk-Chefin „Ich bin ein Fan der Soziokultur“

Die 45-jährige wechselt vom Bochumer Bahnhof Langendreer nach Düsseldorf und will die Wurzeln, die sie dort seit ihrem Studium an der Ruhr-Uni geschlagen hat, auch nicht so einfach kappen. „Ich werde pendeln“, verrät sie, denn „natürlich habe ich in Bochum einen Freundeskreis und Familie. Das gibt man nicht so einfach auf“.