Welches Bild russische Kunst und Literatur vom Krieg zeichnen : Krieg und Frieden

Wassilij Wassiljewitsch Wereschtschagin (1841-1904): „Die Apotheose des Krieges“, 1871. Öl auf Leinwand, Moskau, Tretjakow-Galerie. Foto: akg-images / dpa

Moskau Lew Tolstoi, der große russische Schriftsteller, hat in seinem Roman „Krieg und Frieden“ Szenen von Schlachtfeldern wortmächtig mit Schilderungen intimen Familienlebens vereint. Russische Maler haben zum selben Thema Bilder erschaffen: Kriegsgemälde, die oft indirekt den Frieden rühmen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Bertram Müller

Wassili Wassiljewitsch Wereschtschagin war ein russischer Maler, dessen Name hierzulande kaum jemandem geläufig ist. Wer jedoch einmal sein großformatiges Bild „Apotheose des Krieges“ von 1871/72 studiert hat, wird es sein Leben lang nicht vergessen.

Vor 15 Jahren hing das Gemälde als Leihgabe der Moskauer Tretjakow-Galerie in einer Ausstellung der Bundeskunsthalle in Bonn, die den harmlosen Titel „Russlands Seele“ trug. Wer das Bild zunächst aus größerer Entfernung betrachtete, wird vielleicht an jene Pyramiden gedacht haben, zu denen sich im Herbst Rüben auf abgeernteten niederrheinischen Feldern schichten. Aus der Nähe erweisen sich die vermeintlichen Rüben als Schädel gefallener Soldaten, die mit aufgerissenen Kiefern zum Himmel schreien. Raben haben sich auf diesem künstlichen Berg niedergelassen. Kahle Bäume bilden den Hintergrund, in der Ferne scheint die Kulisse einer zerstörten Stadt auf. Das warme Braun des Bodens und das freundliche Blau des Himmels bieten dazu einen befremdlichen Kontrast. „Allen großen Eroberern“ hat der Maler dieses Werk gewidmet.

Kaum ein anderer russischer Künstler verkörpert das Thema „Krieg und Frieden“ durch sein Leben so sehr wie Wassili Wereschtschagin (1842-1904). Seine Eltern schickten ihn mit acht Jahren auf eine Militärschule, er wurde Offizier und begann ein Studium an der Sankt Petersburger Kunstakademie. Reisen nach Tiflis, Paris und Turkestan schlossen sich an. Sein Schlüsselerlebnis wurde der Russisch-Türkische Krieg 1877/78. Die Schrecken der Schlacht am Schipkapass ergriffen ihn so sehr, dass er Bilder fortan nicht mehr zur Verherrlichung des Krieges malte – den Titel seines Schädelgemäldes hatte er ernst gemeint –, sondern als Klage gegen Gewalt und als Lob des Friedens. Ironie des Schicksals: Als Wereschtschagin nach Beginn des Russisch-Japanischen Kriegs 1904 auf der Suche nach neuen Motiven nach Port Arthur aufbrach, das russische Kriegsschiff auf eine Mine lief und die Munitionskammer explodierte, war sein Leben zu Ende.

Kunst über den Krieg hat sich in Russland wie im übrigen Europa als eigenes Genre herausgebildet. Vorläufer waren jene militärischen Motive, die bereits in der Ikonenmalerei des Mittelalters hier und da den Hintergrund einer Heiligendarstellung bilden. Ganze Kirchen umfassten Schlachtenmotive wie zum Beispiel die Armee von Kriegern, die der Erzengel Michael anführt. Als Peter der Große im 18. Jahrhundert Russland zum Imperium weitete und seine Gründung Sankt Petersburg eine Kaiserliche Akademie der Künste bekam, beflügelten neue Einflüsse das alte Genre.

Wassili Iwanowitsch Surikow (1848-1916) studierte an jener Akademie und machte sich dann als Historienmaler einen Namen. „Einnahme einer Schneefestung“ und „Die Alpenüberquerung von General Suworow“ sind zwei seiner Gemälde. Das mag nach altbackener Kriegsmalerei klingen. In Wirklichkeit aber war Surikow Mitglied der gesellschaftskritischen „Wandermaler“. In Gemälden wie „Am Morgen der Strelitzenhinrichtung“ und „Bojarin Morosowa“ fanden Freiheitsbestrebungen ihre Verkörperung in den breiten Volksmassen, denen Surikow die treibende Kraft der Geschichte zuschrieb. Wie beim späten Wereschtschagin sprach aus seinen Kriegsbildern die Sehnsucht nach Frieden und Freiheit.

In der jungen UdSSR waren Gemälde von Mitrofan Borissowitsch Grekow sehr geschätzt, dem Vater der sowjetischen Schlachtengemäldetradition. Während des russischen Bürgerkriegs diente er in der Roten Kavallerie. Seine Historiengemälde stützen sich auf persönliche Erinnerungen an diese Zeit und wurden zu Vorbildern für nachfolgende Künstler dieses Genres. Nach Grekow ist das älteste (noch?) bestehende Institut für Malerei in Odessa benannt, da er Schüler dieser ukrainischen Ausbildungseinrichtung war.

Zum Ruhm der russischen Kunst im Westen haben eher die Friedens- als die Schlachtengemälde beigetragen. Wenn es auch kein Genre der Friedensbilder gibt, so könnte man es doch entwerfen – mit den Ikonen des russischen, von der östlich-orthodoxen Kirche heiliggesprochenen mittelalterlichen Malers Andrei Rubljow zum Beispiel. In seiner berühmten Dreifaltigkeitsikone verbildlicht er die Szene aus der Genesis, in der drei Engel Sara und Abraham besuchen. Die Darstellung gilt unter anderem als Aufruf zur Einigkeit während einer Zeit voller Konflikte unter den Fürsten.

Als Friedenbilder kann man ebenso jene der Wandermaler im 19. Jahrhundert verstehen, die zur Schaffung einer besseren Welt aufrufen. Und lassen sich nicht auch jene frühen, meditativen Werke von Kasimir Malewitsch dazu zählen, mit denen er zu einem der Gründer abstrakter Kunst wurde? Anders als in der Zeit des Kalten Krieges ist Russland heute stolz auf ihn. Was viele nicht wissen: Er stammt aus Kiew.

Das kunstvollste, man darf ruhig sagen: genialste russische Werk zum Thema "Krieg und Frieden" entstammt nicht der bildenden Kunst, sondern der Literatur. Wer Lew Tolstois Roman dieses Titels vollständig liest, sollte dafür 67 Stunden einplanen. Der Schauspieler Ulrich Noethen jedenfalls hat so viel Zeit gebraucht, um das mehrbändige Stück Weltliteratur auf 54 CDs zu bannen. Wer es hört oder liest, sollte auch im Französischen beschlagen sein. Denn in dieser Sprache hat der Autor zahlreiche Passagen verfasst. Damit wollte er den Kontrast zwischen der einstmals französisch bestimmten Scheinwelt des russischen Adels und der Sprache des unverdorbenen einfachen russischen Volkes hervorheben. Im Übrigen war Französisch während der napoleonischen Ära Anfang des 19. Jahrhunderts in Russland und in den Kriegen zwischen 1805 und 1812, die mit der vollständigen Vertreibung von Napoleons Heer samt seiner Verbündeten aus Russland endeten, die Sprache des Feindes.

In „Krieg und Frieden“ schildert Tolstoi (1828-1910) die Schicksale der beiden russischen Adelsfamilien Bolkonski und Rostow zwischen 1805 und 1812. Neben die erdichteten Figuren treten historische Personen aus der Zeit der Napoleonischen Kriege wie Zar Alexander I., russische Staaatsmänner und militärische Führer sowie Napoleon und französische Heerführer. Tolstoi legt dabei den Schwerpunkt nicht auf die Geschehnisse, sondern auf das Verhalten der Menschen, die darin verstrickt sind. Krieg gilt ihm als Prüfstein, der Eigenschaften wie Tapferkeit und Feigheit, Opferbereitschaft und Egoismus, Bescheidenheit und Angeberei zutage fördert.

In dieser Hinsicht schneidet im Roman Michail Kutusow, der Generalfeldmarschall der russischen Armee, am besten ab: bescheiden und wohl wissend, dass er den Gang der Dinge nicht zu lenken vermag und dass ihm daher nichts anderes übrig bleibt, als sich von der vorbestimmten allgemeinen Entwicklung treiben zu lassen. Sein Gegenspieler Napoleon verkörpert das Gegenteil: als der große Poseur, der in Wirklichkeit „das nichtigste Werkzeug der Geschichte“ ist. Kutusow erweist sich als der Klügere, Siegreiche, der sein Volk rettet.

Konstruktionsprinzip des Romans ist der ständige Wechsel zwischen privaten und politisch-militärischen Szenen, zwischen Freude und Trauer, Leben und Tod. Dahinter steht eine durchweg lebensbejahende Grundstimmung.

Auch nach Tolstoi fesselte das Thema „Krieg und Frieden“ russische Schriftsteller und ihre Leserinnen und Leser. Boris Pasternak (1890-1960) stellte 1956 seinen Roman „Doktor Schiwago“ fertig, der aus politischen Gründen in der Sowjetunion erst 1988, nach Beginn der Perestroika, erscheinen durfte, im Ausland aber schon in den 50er Jahren verbreitet und hoch geschätzt war. Im Kern erzählt der Roman die Lebensgeschichte des russischen Arztes und Dichters Juri Schiwago, der sich vom sensiblen Kind zum Sozialisten und Dissidenten entwickelt. Breiten Raum nimmt das Verhältnis zu seiner Geliebten Lara ein.

Die russische Literatur ist reich an Werken zum Thema „Krieg und Frieden“. Man könnte noch auf Michail Scholochows Roman „Der stille Don“ eingehen, auf Alexander Solschenizyns dokumentarische Dichtungen, vor allem auf Wassili Grossmans Stalingrad-Epos "Leben und Schicksal".