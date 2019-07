Sampling : Kraftwerk-Kopie verletzt nicht das Urheberrecht

Luxemburg (epd) Hip-Hop-Musiker begeben sich mit dem Herauskopieren und der Bearbeitung kurzer Fragmente aus Liedern anderer Künstler auf juristisches Glatteis. Denn das sogenannte Sampling könne eine Urheberrechtsverletzung darstellen, so dass eine Erlaubnis des Rechteinhabers erforderlich sei, entschied der Europäische Gerichtshof (EuGH) am Montag in einem Grundsatzurteil.

Erlaubt sei die Kopie von Musikfragmenten mit Blick auf die Kunstfreiheit aber, wenn damit „ein neues und davon unabhängiges Werk“ geschaffen werde, so die Richter.

In dem Rechtsstreit warfen die Musiker Ralf Hütter und Florian Schneider-Esleben der Gruppe Kraftwerk dem Hip-Hop-Produzenten Moses Pelham eine Urheberrechtsverletzung in Form eines Samplings vor. Pelham hatte das 1997 veröffentlichte Lied „Nur mir“ von Sabrina Setlur durchgehend mit einer etwa zwei Sekunden langen Rhythmussequenz unterlegt. Das Audiofragment stammte aus dem 1979 veröffentlichten Kraftwerk-Stück „Metall auf Metall“. Die Kraftwerk-Musiker sahen darin eine Urheberrechtsverletzung. Diese Auffassung vertrat der EuGH nicht.