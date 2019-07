Konzertreihe im Steinway-Haus : Auch der Jazz macht Sommerpause

Sebastian Gahler ist Komponist, Pianist und Keyboarder. Er plant und organisiert die Reihe „Jazz im Steinway Haus“. Foto: Fabian Stürtz

Düsseldorf Die Konzertreihe „Jazz im Steinway-Haus“ geht am Mittwoch in die vorerst letzte Runde. Ab September sind dann wieder drei Musiker zu Gast: Saxophonist Claudius Valk, die Professorin für Jazz-Posaune Shannon Barnett und die Sängerin Hannah Köpf.

Qualität und Abwechslung: Das sind die Kriterien, nach denen der Komponist, Pianist und Keyboarder Sebastian Gahler die Künstler für die Reihe „Jazz im Steinway-Haus“ auswählt. Beim letzten Konzert vor der Sommerpause fiel die Wahl auf Karolina Strassmeyer. Ab 19.30 Uhr wird die Altsaxophonistin der WDR Big Band Köln am Mittwoch in der Immermannstraße 14 bis 16 zu Gast sein.

Karolina Strassmeyer spielte schon mit Musikern wie Chico Hamilton, Nancy Wilson und dem Diva Jazz Orchestra. Seit 2004 ist die Österreicherin Teil der WDR Big Band Köln, die schon mit mehreren Grammys ausgezeichnet wurde. Sie tourt außerdem mit ihrem Quartett „Klaro!“ durch Luxemburg, Budapest und viele andere Städte. Strassmeyer ist auch in der New Yorker Jazz-Szene unterwegs, sie nennt „Big Apple“ auch ihre zweite Wahlheimat.

Strassmeyer bringt am Mittwoch ihren Lebenspartner Drori Mondlak, ein amerikanischen Jazz Musiker, mit ins Steinway-Haus. Er wird hinter dem Schlagzeug sitzen. Gemeinsam mit Nico Brandenburg am Kontrabass und Sebastian Gahler am Flügel spielen sie zweimal zwei Sets á 45 Minuten, mit einer kleinen Pausen dazwischen. „Das wird eine bunte Mischung aus Eigenkompositionen und Jazz-Standards“, sagt Gahler.

Damit endet die erste Jahreshälfte im Steinway-Haus, eine fast dreimonatige Pause steht an. Zum ersten Mal wurde das Programm in diesem Jahr zweigeteilt, normalerweise hat Gahler schon im Voraus für zwölf Monate geplant. „Veranstaltungen sind einfach besser zu organisieren, wenn sie nicht ganz so fern in der Zukunft liegen“, sagt Gahler.

Ab September spielt Gahler dann mit dem Saxophonist Claudius Valk, der Professorin für Jazz-Posaune Shannon Barnett im November und der Sängerin Hannah Köpf in einem Christmas Special. Tickets kosten sowohl für den Mittwochabend als auch für die zweite Jahreshälfte 15 beziehungsweise 12 Euro ermäßigt. Erhältlich sind sie unter der Telefonnummer 0211 49393710, im Internet unter duesseldorf@steinway.de oder an der Abendkasse. „Man sollte aber am besten reservieren“, empfiehlt Gahler.