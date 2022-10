Konzertlesung in Düsseldorf : Der suggestive Kapellmeister Kreisler

Konzertlesung in Düsseldorf

Schumann und Brahms waren Verehrer des Dichters E.T.A. Hoffmann und seines Kapellmeisters Kreisler. Eine Konzertlesung im Palais Wittgenstein erinnert daran.

Die Düsseldorfer Schumann-Gesellschaft lädt in Verbindung mit dem Heinrich-Heine-Institut zu einer „Konzertlesung“ anlässlich des 200. Todestags des Schriftstellers E.T.A. Hoffmann. Sie findet am Samstag, 22. Oktober, 15 Uhr, im Palais Wittgenstein statt. Schumann fühlte sich Hoffmann gedanklich stark verbunden.

Die Gestalt des Kapellmeisters Johannes Kreisler, von E.T.A. Hoffmann zu Beginn des 19. Jahrhunderts in den „Fantasiestücken“ und im Roman „Lebensansichten des Katers Murr“ geschaffen, beeindruckte Schumann wie Brahms außerordentlich. Der junge Brahms füllte drei Schreibhefte unter der Überschrift „Des jungen Kreislers Schatzkästlein“ mit Fundstücken aus seiner Lektüre und unterzeichnete seine Kompositionen von 1852 bis 1854 mit „Joh. Kreisler jun.“. Vor allem in den „Variationen über ein Thema von Robert Schumann“ op. 9 macht Brahms deutlich, dass er in sich zwei künstlerische Identitäten fühlt: Johannes Brahms und Johannes Kreisler. Er signiert einige der Variationen mit B. für Brahms, andere mit K. für Kreisler.