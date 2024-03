Konzerte von Karfreitag bis Ostern Zwei unbekannte Passionen

Unter dem Titel „Freedom!“ enden die Festmusiktage am Ostermontag: Auf dem Programm steht neben einer Kammermusikfassung von Beethovens 9. Sinfonie die deutsche Erstaufführung der Komposition „Maps of Freedom“ für Gesang, Sitar und Streicher der 1987 im Iran geborenen Komponistin Aftab Darvishi. „Sie schreibt eine Musik, die Grenzen überschreitet und in ihren Werken verschiedene musikalische Kulturen und Gesangsstil verschmilzt“, sagt Abendroth. Ihr Stück „Map of Freedom“ sei hoffnungsvolles und berührendes Werk.