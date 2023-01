Konzerte in Robert-Schumann-Hochschule Klassik in der Krypta – mit Filzpantoffeln

Unter dem Konzertsaal der Robert-Schumann-Hochschule liegt ein sakraler Raum mit golden ausgestalteten Wänden und bunten Sitzwürfeln. Weil er ein wenig wie eine Kirche anmutet, nennt man diesen Keller passenderweise Krypta. Am Samstag finden an diesem ungewöhnlichen Schauplatz 13 Konzerte à 5 Minuten statt. Initiiert vom Pianisten Tobias Koch lädt die Hochschule im Rahmen der „Tage der Kammermusik“ interessierte Kleingruppen von fünf Personen (in Ausnahmefällen auch mehr) dazu ein, diesen ganz und gar nicht alltäglichen musikalischen Einheiten zu lauschen.