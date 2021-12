Konzertänderungen in der Tonhalle : Beethovens riskante Neunte

Konzertänderungen in der Tonhalle

Düsseldorf In der Tonhalle häufen sich die Konzertabsagen und -änderungen für den Januar. Und das Silvesterkonzert bekommt ein neues Programm.

Beethovens Neunte ist nicht nur die letzte Sinfonie des Meisters, sondern auch die einzige mit Chor. Das hat ihr Ewigkeitswert verschafft, zumal Schillers „Ode an die Freude“ von universeller Strahlkraft ist. Dirigenten brauchen hier eine singende Hundertschaft. Doch die ist in Pandemie-Zeiten riskant.

Diese Problematik hat jetzt den Dirigenten Christoph Spering dazu gebracht, das Silvesterkonzert in der Tonhalle programmatisch neu zu konzipieren. In dieser traditionsreichen Heinersdorff-Veranstaltung sollten wie immer ausgesuchte Solisten, der Chorus Musicus und Das Neue Orchester auftreten, doch Spering wurde angesichts der Omikron-Infektiosität mulmig. Gemeinsam mit Heinersdorff-Geschäftsführer Burkhard Glashoff entwickelte er ein neues Beethoven-Programm; nun gibt es zuerst die „Coriolan“-Ouvertüre, danach die 5. Sinfonie c-Moll, die sich ja wie die Neunte erhöhter Beliebtheit erfreut und am Ende von Moll nach Dur wechselt.