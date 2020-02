90er-Jahre-Hits : Live Forever

Liam Gallagher trat im Kölner Palladium auf. Der frühere Sänger von Oasis klang ein bisschen heiser. Gut war er trotzdem.

Ex-Oasis-Sänger Liam Gallagher ist immer noch für ein Skandälchen gut. Vor ein paar Tagen brach er sein Konzert in Hamburg beim fünften Song wegen Stimmbandproblemen ab und nuschelte bloß noch: „Ihr kriegt eurer verdammtes Geld zurück.“ Ein bisschen spannend war es also schon für die knapp 4000 Fans im nicht ganz ausverkauften Kölner Palladium, wie lange ihr mittlerweile 47-jähriges Idol diesmal durchhalten würde. Gekommen sind viele Menschen, die ihm noch aus Oasis-Zeiten die Treue halten und alte Fan-Shirts tragen. Einige sprechen Englisch. Viele grölen schon draußen an der Biertheke Klassiker wie „Live Forever“.