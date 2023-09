Konzert in Düsseldorf 5 Seconds Of Summer verbreiten positive Energie

Ungewöhnlich mild ist es für Ende September am Rande der Oberbilker Allee um kurz nach acht. Sogar ein paar Grillen zirpen noch aus den Toreinfahrten. Das ist schön. Dagegen eher nicht so schön sieht der Vorplatz der Mitsubishi Electric Halle aus. Denn er ist übersät von kleinen Müllbergen aus Fastfood-Tüten und Kunststoff-Bechern. Einige Fans der australischen Pop-Rock-Band 5 Seconds of Summer (kurz: 5SoS), die im Rahmen ihrer Europa-Tour einen Stopp in der Landeshauptstadt einlegte, haben schon Stunden vor Einlass auf dem Parkplatz der Konzerthalle campiert und es offensichtlich nicht so ernst mit dem Thema Nachhaltigkeit genommen.