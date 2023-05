Post Malone in der Kölner Lanxess Arena Der Mann vom anderen Stern

Post Malone hat viele Leidenschaften, eine davon ist Bier Pong. Er hat die Bier Pong-Weltmeisterschaften gegründet und ist schon gegen Stars wie Dua Lipa, Machine Gun Kelly und Drake angetreten. Vor seinem Konzert in der Lanxess Arena hat er jetzt auch einen Anwärter aus Deutschland gefunden. „Wir haben eben backstage gespielt, er ist ein sehr talentierter Künstler. Ich hole ihn mal her“, kündigt Post Malone an. Auf einmal steht Apache auf der Bühne und performt seinen Song „Fühlst du das auch?“ Der Applaus für diese ungewöhnliche Kombination spricht an diesem Abend für sich.