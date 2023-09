Konzert in Köln Zehn Minuten rauchen mit Snoop Dogg für 2350 Euro

Vielleicht versteht das Phänomen Snoop Dogg am besten, wer sich dieses Video ansieht. Es wurde gemacht, als der Rapper einen Stern auf dem Hollywood Boulevard bekam. Er hielt eine Rede, das tun bei der Gelegenheit ja alle, und meistens danken sie ihren Eltern oder Gott. Snoop Dogg erwies allerdings jemand anderem seine Referenz. „Ich möchte mir danken“, sagte er. „Ich möchte mir dafür danken, dass ich an mich geglaubt habe. Dass ich diese harte Arbeit gemacht habe. Dass ich mir nie einen Tag freigenommen oder aufgeben habe. Ich danke mir dafür, dass ich immer ich selbst bin.“ Diese Rede hat er später gesampelt. Man hört sie im Titelsong seines Albums „I Wanna Thank Me“.