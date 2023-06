Konzert in Köln Peter Gabriel reist mit seinen Fans zum Mond

Der Anfang ist schon mal einer der schönsten und schrägsten in diesem Arena-Rock-Jahr. Peter Gabriel sitzt an einem qualmenden Lagerfeuer. Er balanciert das Keyboard auf den Knien, und über ihm auf der mächtigen kreisrunden Leinwand steht der Mond in voller Blüte. Bassist Tony Levin gesellt sich aus dem Dunkel dazu, und gemeinsam bringen sie die einst von Horst Königstein eingedeutschte Version von „Here Comes The Flood“: „Wenn Nägel durch die Wolken schlagen / Beginnt der erste von den letzten Tagen.“ Bereits nach fünf Minuten hat sich die Fahrt nach Köln gelohnt.