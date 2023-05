Konzert im Savoy-Theater Nik Kershaw spielte mit angezogener Handbremse

Es gibt Musiker, die haben gleich zu Beginn ihrer Karriere große Hits, an die sie später nicht mehr anknüpfen können. Nik Kershaw ist so ein Künstler. Der smarte Brite stürmte Anfang der 1980er mit „Wouldn’t it be good“, „I won’t let the Sun go down on me” oder „The Riddle” die Charts. Doch nach seinem Auftritt beim großen „Live Aid Konzert” 1985 wurde es stiller um ihn. Dabei war Kershaw keineswegs untätig. Er veröffentlichte weiter Alben, arbeitete als Studiomusiker mit Elton John an dessen Charterfolg „Nikita“ und hatte als Produzent mit „The One and Only“ für Chesney Hawkes sogar wieder eine Nummer-eins-Hit-Single.