Konzert in Düsseldorf Mike and the Mechanics spielen Hits von früher

Eine Zusammenfassung des Abends in der Mitsubishi Electric Halle könnte so lauten: Den Namen der Band Mike and the Mechanics, den hat man schon einmal gehört. Irgendwann. Irgendwo. Vielleicht. Zu den Songs und Melodien der Band hat man schon einmal getanzt. Irgendwann. Irgendwo. Ganz bestimmt. Denn die Band von Genesis-Gitarrist Mike Rutherford hatte ganz schön viele Hits. Früher.