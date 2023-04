Konzert in Köln Macklemore: ein echt cooler Typ

Der amerikanische Rapper begeisterte in der fast ausverkauften Kölner Arena. Im Vorprogramm hatte Tones And I die Fans in Stimmung gebracht.

22.04.2023, 09:34 Uhr

Der amerikanische Rapper Macklemore. Foto: dpa/Rolf Vennenbernd

Von Jörg Klemenz

Obwohl sich der US-amerikanische Rapper Ben Haggerty alias Macklemore wirklich Zeit lässt und erst um 21.40 Uhr mit Backgroundsängern und Band die Bühne der fast ausverkauften Lanxess-Arena betritt, sind seine Fans kein bisschen müde, ihr Idol zu bejubeln. Dabei hatte schon zuvor die Stimmung während des Vorprogramms den Charakter eines Hauptakts. Sorgte doch keine Geringere als die australische Singer-Songwriterin Toni Watson alias Tones And I unter anderem mit ihrem Hit „Dance Monkey“ für einen musikalischen Höhepunkt des Abends.