Konzert in der Mitsubishi Electric Halle Dream Theater holen die Eisenbürste raus

Fans mit typischen Band-T-Shirts sieht man, soweit das Auge reicht. Auf denen stehen Namen wie Judas Priest, Queensrÿche oder, na klar, Dream Theater. Und eben die gastieren nun in der Mitsubishi Electric Halle. Ausverkauft ist das Konzert der bekannten New Yorker Heavy-Metal-Band bei weitem nicht. Schätzungsweise 800 Zuschauer wandeln mit Currywurst oder alkoholfreiem Bier entspannt über das Parkett oder gucken gebannt auf die Bühnen-Leinwand, bevor es losgeht. Denn: Darauf ist eine Landschaft mit Felsklippen und Wasserfall zu sehen. Hoch oben dreht ein Adler seine Kreise. Zu all dem läuft eine Komposition aus Piano-Harfe- und Xylophon-Musik vom Band. Ziemlich dramatisch alles. Ein bisschen erinnert es an die Abspann-Musik eines Kinofilms, die man aber nie ganz zu Ende hört, weil man vorher geht.