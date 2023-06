Konzert in Düsseldorf Depeche Mode zwischen Himmel und Hölle

Es gibt in diesem Konzert einen Moment, da möchte man die Luft anhalten, damit er nie vergeht. Depeche Mode spielen „Never Let Me Down Again“, Dave Gahan hat seinen Gesangspart gerade beendet. Er übergibt das Lied an Martin Gore, und der schickt es zu den Sternen. „See the stars, they shine so bright“, singt er, und Gahan fordert das Publikum stumm auf, die Arme zu heben und hin und her zu schwenken. Er rennt auf und ab, bleibt stehen, streicht sich das schweißnasse Haar nach hinten. Er fletscht die Zähne und bewegt sich scheinbar knochenlos und so exaltiert, als habe er beim Pantomimespielen den Begriff „Autoerotik“ zugeteilt bekommen. Auf den mächtigen Leinwänden neben der Bühne sieht man seine schwarz umrandeten Augen und sein Grinsen. „Everything’s alright tonight“, singt Martin Gore dazu, alles ist in Ordnung. Und als man gerade ausatmet und hofft, dass das hier ewig dauert, ist der Augenblick leider vorüber.