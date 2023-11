Konzert in Oberhausen Schunkelalarm mit André Rieu

Das wird in Oberhausen ergänzt um eine Dudelsack-Band, die zu „Highland Cathedral“ durch die Halle zieht, und einen Gospel-Chor, der mit „When the Saints Go Marching In“, „Amen“ oder dem groovigen „Oh Happy Day“ Stimmung macht – der Name des Songs ist Programm an diesem Abend, der sich mit guten Gesangseinlagen aus Verdi-Opern seinem Höhepunkt nähert. Ravels „Bolero“ prallt eilig gespielt ungebremst auf Strauss‘ schmissigen „Radetzky-Marsch“, mit dem die Wiener Philharmoniker traditionell ihr Neujahrskonzert beschließen. Bei Rieu hingegen folgt noch ein langer Zugabenblock, bei dem es mit „Amazing Grace“ und Elvis Presleys „Can’t Help Falling in Love“ sentimental wird, ehe zu „Adieu mein kleiner Gardeoffizier“ von Robert Stolz wieder mitgeklatscht werden darf. Mit „Marina“ von Rocco Granata geht das Orchester winkend von Bord.