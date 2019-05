Konzert in Oberhausen : Elton John nimmt Abschied

Zum letzten Mal in Oberhausen – nach dem äußerst agilen Auftritt vor gut 10.000 Menschen in der Arena ist es zwar unvorstellbar, aber Elton John scheint es ernst zu sein mit seiner (allerdings auf drei Jahre angelegten) Abschiedstour „Farewell Yellow Brick Road“.

Zu diesem Zeitpunkt sind die 10.000 Fans schon glückstrunken. Elton John hat „Tiny Dancer“, „Rocket Man“, „Candle In The Wind“ und „Don’t Let The Sun Go Down On Me“ gespielt. Mit Musikern wie dem exzentrischen Ray Cooper, die ihn teilweise seit 50 Jahren begleiten. Nach jedem Song bekommt der 72-Jährige Standing Ovations. mfk