Konzert in Kloster Eberbach : Eine Messe als Passion: Paul McCreesh dirigiert Bach

Konzert in Kloster Eberbach

Eltville Die h-Moll-Messe stand im Mittelpunkt des Finales beim Rheingau Musik Festival.

London ist die Stadt mit fünf Flughäfen und fünf weltberühmten Orchestern. Sie ist auch im Bereich der alten Musik ein fruchtbarer Schoß, etwa für Dirigenten – denken wir nur an Hogwood, Pinnock, Manze, Norrington, Gardiner, Goodman, Holloway und andere.

Und natürlich an Paul McCreesh, den wunderbaren Chef des Gabrieli Consorts, das mit Musik des Namenspatrons begann und bald auf Barockmusik und modernere Epochen zugriff, etwa Mendelssohn oder Berlioz. Mit Kernrepertoire von Bach und Händel gastierten McCreesh und sein Team nun zum Abschluss des Rheingau Musik Festivals in Kloster Eberbach. Während der Händel-Abend (unter anderem mit „Dixit Dominus“) eine angemessen naive, fast unschuldig-authentische Feierlichkeit beschwor, ging es bei Bach und der h-Moll-Messe in die Zonen der Kombinatorik und der ungelösten Rätsel: Wie schnell? Wie groß oder wie klein besetzt? Wie theatralisch?