Andy McCluskey (OMD) „In Düsseldorf hatte ich den schönsten Tag meines Lebens“

Den ersten Verweis auf deutsche Kultur im Werk der Synthiepop-Band OMD findet man bereits im Jahr 1980. Damals nannten sie ihr Album „Organisation“, und der Titel bezog sich auf den Namen der Band, in der Florian Schneider und Ralf Hütter gemeinsam spielten, bevor sie Kraftwerk gründeten. Das Cover der OMD-Single „Souvenir“ (1981) schmückte ein Foto von der Kö. Seitdem veröffentlichten Orchestral Manouevres In The Dark große Hits wie „Enola Gay“, „Maid Of Orleans“, „Joan Of Arc“, „If You Leave“ und „So In Love“. Nun bringen sie eine neue Platte heraus, sie heißt „Bauhaus Staircase“. Wir sprachen mit Sänger Andy McCluskey (64) über das Werk und seine Liebe zum Rheinland.