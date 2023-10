Konzert in Düsseldorf Doro Pesch entfacht ein Heavy-Metal-Höllenfeuer

Beginnen kann man mit den beiden jungen Fußballerinnen Mia und Hanna vom Düsseldorfer Frauenfußball-Team DJK TUSA 06. Die und ihre Mannschaftskolleginnen nämlich irren kurz vor Konzert-Beginn in ihren schwarzen Vereinstrikots durch das Entrée der Mitsubishi Electric Halle. Auf Nachfrage erklären die beiden Nachwuchs-Spielerinnen, Dorothee Pesch alias Doro – die Hauptprotagonistin des heutigen Abends – habe sie und den Rest der Truppe zu ihrem 40-jährigen Bühnen-Jubiläums-Konzert eingeladen. Der Grund dafür ist ganz simpel: „Doro hat uns im Sommer unsere neuen Trikots gesponsert. Sie mag den Fußball, den wir spielen“, sagt Mia etwas schüchtern. Auf ihrem Jersey ist klar in weißer Schrift das Doro-Logo und der Titel ihres neuen Albums „Conqueress - Forever Strong And Proud“ zu erkennen. Ansonsten dominieren eher schwere Lederjacken und sogenannte „Metal-Kutten“ mit Aufnähern bekannter Bands wie Iron Maiden, Motörhead, aber auch Joy Division die weiten Flure der bis auf den letzten Platz ausverkauften Halle. Ein paar der weiblichen Fans sehen Doro, die auch als die „Queen of Metal“ bezeichnet wird, verblüffend ähnlich.