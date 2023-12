Gastkonzert der Academy in der Tonhalle Mit Adam Fischer zum Jupiter

Düsseldorf · Wie jedes Jahr im Januar kommt die ehrwürdige Academy of St. Martin in the Fields aus London in die Tonhalle. Am Pult steht diesmal Düsseldorfs Symphoniker-Chefdirigent.

22.12.2023 , 18:00 Uhr

Die italienische Pianistin Beatrice Rana. Foto: Simon Fowler/Heinersdorff