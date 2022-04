Konrad Beikircher im Kom(m)ödchen : Starker Tobak auf rheinische Art

Sprach wie immer rheinischen Klartext: Konrad Beikircher. Foto: Picos Grafik GmbH

Konrad Beikircher schwadronierte im Kom(m)ödchen in typischer Manier. In seinem neuen Programm „Kirche, Pest und neue Seuchen“ feuerte der 76-Jährige verbale Pfeile in alle Richtungen.

Von Claus Clemens

Von Claus Clemens

Bei allem Respekt: Konrad Beikircher hat etwas nicht verstanden, Karl Valentin hingegen sehr gut. Es geht um das Virus und seine Aussprache. Valentins urdeutscher Name beginnt mit einem V und wird gesprochen wie ein F. Darauf legte der Bayer großen Wert. Bei dem Virus aber ist es wie bei der Vase: beide sind Fremdwörter, deshalb schreibt man sie mit V, spricht aber W. In Beikirchers neuem Programm „Kirche, Pest und andere Seuchen“ passt sein Missverständnis dennoch zielgenau. Denn es geht ausschließlich um VW. Im Kom(m)ödchen, wo Beikircher seine neuen rheinischen Schwadronaden präsentierte und dem Virus phonetischen Schaden zufügte, wären dann mit der Ensemble-Nummer „Bulli“ gleich zwei Autos aus Wolfsburg als Kabarett-Mobile im Rampenlicht.

Nur: Der verehrte südtiroler Rheinländer meint mit „Fauweh“ etwas ganz anderes. Das V steht, wir wissen es bereits, für das Pandemie-Virus. Das W steht dann, in den Reihen des Publikums ahnte man es schon, für den Kölner Kardinal Woelki. „Was Covid für uns ist, ist Woelki für die Kirche“, donnert es jans unjemütlisch vom Sitzpult des 76-Jährigen. Geld für spielsüchtige Priester, teure Rechtsgutachten für die eigene Entlastung und noch teurere Kommunikationsberater fürs Aufpolieren des eigenen Images, das ist und bleibt starker Tobak. Erst recht, wenn der Bibelkenner Beikircher bei Matthäus nachschlägt. Bereits in frühchristlicher Zeit wetterte der Apostel gegen jegliche eigensüchtige Geschwätzigkeit: „Eure Rede sei ja, ja; nein, nein. Alles andere ist vom Bösen.“

Aber was soll man machen, Kardinal bleibt Kardinal, da ist die katholische Kirche sehr eigen. Die ihn belastenden Dokumente hat er wohl selbst entsorgt, sie liegen versteckt im Sarkophag seines Vorgängers Meisner, nach dem Motto: „Nur was unterm Teppich liegt, ist auch vom Tisch.“ Also ab mit ihm nach Regensburg? Da lebt ja bereits ein anderer schräger Vogel, Bischof Tebartz van Elst, und betreibt in marmornem Bottich eine Weihwasser-Aufbereitungsanlage. Zusammen könnten sich die beiden auch als Schutzpatrone für demenzkranke Domspatzen profilieren.