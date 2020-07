Der Garten Konrad Adenauers : Der Obergärtner der Bonner Republik

Der Blick aufs Wohnhaus. Bis zur Haustüre musste jeder Besucher 58 Stufen durch den Vorgarten bewältigen. Foto: Greven Verlag / Roland Breitschuh

Rhöndorf In Rhöndorf steht das Wohnhaus Konrad Adenauers (1876–1967). In seinem wunderlichen Garten wurde auch Geschichte geschrieben. Der Besucher muss 58 Stufen durch den Vorgarten bewältigen, eher er zur Haustüre und in den Garten gelangt.

Hier also hat damals der alte Adenauer gestanden, auf dem Feldherrnhügel seines Gartens. Na ja, alt ist vielleicht etwas übertrieben, wir schreiben das Jahr 1945, und da war Konrad Adenauer noch keine 70. Aber Feldherrnhügel heißt der höchste Punkt seines Garten tatsächlich. Von hier aus späht Adenauer im März 45 mit dem Ferngals zur anderen Rheinseite, um zu verfolgen, wann US-Soldaten übersetzen und Deutschland von den Nazis befreien würden. Aber auch die Amerikaner schauen rüber, sehen Adenauer, halten ihn für einen Artelleriebeobachter des Volkssturms und beginnen mit dem Beschuss. Zwölf Granaten schlagen ein, beschädigen das Haus aber kaum.

Vor allem: Niemand wird verletzt. Und auch das ist Adenauers Weitsicht zu verdanken: Die 20 Personen, die in seinem Rhöndorfer Haus zum Kriegsende Zuflucht finden, sind im „Obstkeller“ gut aufgehoben. Den hat Adenauer frühzeitig zum Bunker ausgebaut, und noch frühzeitiger den 4500 Quadratmeter großen Garten in Hanglage auf Kriegswirtschaft umgestellt. Statt Zierpflanzen werden dort Erbsen, Bohnen, Kohl, Salate und Kartoffeln angebaut.

Info Eintritt zu Ausstellung und Garten ist frei Besuchszentrum Adenauer-Haus, moderne Ausstellung mit Garten; Anschrift: Konrad-Adenauer-Str. 8c, Bad Honnef-Rhöndorf; Anmeldung erforderlich unter Tel. 02224-921-234 oder Mail: besucherdienst@adenauerhaus.de; aktuelle Infos unter www.adenauerhaus.de Das Buch C. Fyerabend, R. Breitschuh (Fotos): „Adenauer – Der gareten und sein Gärtner. Greven, 200 Seiten, 170 Abb., 30 Euro

Dieser Garten ist mehr als nur ein schöner Garten im Rheintal. Er hat Geschichte geschrieben, ist Schauplatz der Politik geworden und stets Sinnbild seines Gärtners geblieben. „Ich bin Gärtner, der sät, hegt, und pflegt und wachsen lässt“, hat Adenauer seinem Sohn Paul 1961 gesagt. Gemeint war damit nicht nur die Arbeit mit Obstbäumen, Stauden, Mauern und Rosen. Sondern eben auch sein politisches Wirken. Am Ende wollte Adenauer ernten, was er in 14-jähriger Kanzlerschaft gesät hatte: das zarte Pflänzchen der Demokratie, wie es Christian Feyerabend beschreibt, der einen prächtigen Band über den Garten herausbrachte. Konrad Adenauer der Obergärtner der Bonner Republik.

Sein freundliches Bild vom Gartenfreund und Rosenzüchter (der er nie war) zeichnete 1948 ausgerechnet jemand, der einer seiner größten Gegner werden sollte: Rudolf Augstein besuchte ihn in Rhöndorf, widmete ihm die Titelgeschichte im Spiegel, garniert mit Gärtnerfotos. Ein kleiner Mythos wird geboren.

Der Garten war für ihn Ruhepunkt und Anlass, übers Leben nachzudenken. Adenauer, den die Nazis aus dem Amt des Kölner Oberbürgermeisters vertrieben und gegen Kriegsende verhaftet hatten, bekam im Frühjahr 45 Besuch von Colonel Patterson. „Haben Sie einen Garten“, wollte Adenauer vom US-Militärgouverneur der Stadt Köln wissen. „Warum“, fragte der zurück. „Da können se Jeduld lernen.“

Ein Garten ist Schönheit, Arbeit und Pflicht – und in Rhöndorf kündet davon schon der Zugang: 58 Stufen muss der Besucher bewältigen, eher er zur Haustüre und in den Garten gelangt. 58 Stufen, die die Gestapo bei der Verhaftung hochstiefelte, 58 Stufen, die Ludwig Erhard und Franz-Josef Strauß zur Rhöndorfer Konferenz bewältigten (bei der Adenauer seine Kanzler-Anwartschaft verkündete), 58 Stufen, die Charles de Gaulle zum Besuch erstieg, 58 Stufen, die der Kanzler allmorgendlich zum Mercedes 300 hinabging zu den an der Pforte wartenden Journalisten, die etwas zur Lage der Nation in Erfahrungen zu bringen hofften.

Dieser Garten hat 1000 Geschichten zu erzählen, und eine davon ist die Boccia-Bahn mit Flutlichtanlage, ein Spiel, das Adenauer in Bella Italia lieben lernte und an den Rhein exportierte. Ein guter Spieler soll er gewesen sein; aber auch ein guter Schummler. Eine andere Geschichte ist die des Erfinders Adenauer – wie eine Harke mit Hammerkopf und einen sogenannten Insektentöter. Das war ein Quast, den man unter Strom setzen konnte. Als er dafür ein Patent anmelden wollte, bescheinigte ihm Siemens, dass das Gerät tödliche Wirkung habe – für den Gärtner.