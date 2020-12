Weitere Unruhen im Erzbistum : Marx kritisiert Woelki, Kommunkationschef tritt zurück

Der Kölner Erzbischof gerät immer stärker unter Druck, die zurückgehaltene Missbrauchsstudie doch zu veröffentlichen. Scharfe Kritik gab es dazu auch vom Münchner Kardinal Marx.

Das Erzbistum Köln steckt in einer tiefen Krise, weil Woelki ein von ihm selbst in Auftrag gegebenes Missbrauchsgutachten zurückhält. Zuletzt hatte ihn deshalb der Münchner Kardinal Reinhard Marx scharf kritisiert. Die Nichtveröffentlichung sei „verheerend für uns alle“, sagte Marx der „Süddeutschen Zeitung“ (Dienstag). Woelki hatte das Gutachten bei einer Münchner Kanzlei in Auftrag gegeben. Die Kanzlei sollte den Umgang des Erzbistums mit Vorwürfen des sexuellen Missbrauchs von Kindern und Jugendlichen durch Priester untersuchen. Nachdem die Kanzlei das Gutachten fertiggestellt hatte, beschloss Woelki aber, es doch nicht zu veröffentlichen. Dafür führte er rechtliche Bedenken an und verwies auf den Rat hinzugezogener Juristen, die dem Gutachten methodische Mängel anlasteten. Die Kanzlei wies das zurück. Woelki beauftragte stattdessen einen Kölner Strafrechtler damit, ein neues Gutachten zu erstellen. Es soll am 18. März fertig werden.