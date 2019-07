Kommentar : Von Mäusen und Menschen

Meinung Düsseldorf Ein längeres Leben dank neuer Organe – das bedeutet auch eine Veränderung des Lebens. Das aber ist kein Segen für die Menschheit, kommentiert unser Autor.

Ist das wirklich überraschend, dass Wissenschaftler dabei sind, Mischwesen als organische Ersatzteillager zu fabrizieren? Wohl kaum. Weil die ethischen Leitplanken gerade in der Gentechnik immer weiter versetzt worden sind. Die scheinbar grenzenlosen Verheißungen der Wissenschaft stellen moralische Bedenken in den Schatten. Erforscht wird, was bislang unerreicht ist. Und gemacht wird dann, was möglich ist. Natürlich gibt es diverse nationale Schutzgesetze. Die sind mancherorts streng, andernorts interpretationsfähig. Doch der Forschergeist verhält sich wie das Wasser und schlägt stets den Weg des geringsten Widerstandes ein.