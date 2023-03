Osnabrücker Bischof Bode geht Ein Rücktritt als Gewinn

Zu bedenken ist bei dieser fast überraschenden Nachricht erst einmal das: Wir schreiben das Jahr 2023. Das heißt: Vor 13 Jahren ist mit den Enthüllungen am Canisius-Kolleg der Missbrauchsskandal in der katholischen Kirche einer breiten Öffentlichkeit bekannt geworden; und fünf Jahre ist es her, da die große Missbrauchsstudie für alle deutschen Bistümer ein erstes, aber keineswegs vollständiges Licht aufs Dunkelfeld der Taten und Täter warf. Damals wurden 1670 Kleriker als Täter und 3677 Kinder und Jugendliche als Betroffene sexualisierter Gewalt identifiziert. Dass im Jahr 2023 das erste Rücktrittsgesuch angenommen wurde, ist ein Skandal, der vor allem den Vatikan betrifft.