Krise im Erzbistum Köln : Die stellvertretende Buße

Meinung Köln Es gibt reichlich Kritik am geplanten Bußgottesdienst im Kölner Dom. Die Debatte zeigt auch, wie tiefgreifend das Vertrauen im Erzbistum zerstört ist.

Aber was genau soll dann ein Bußgottesdienst sein, der sich den furchtbaren Sexualverbrechen katholischer Priester stellt? Wer nimmt die Buße ab? Und wem? Nur den Tätern? Oder auch der Institution Kirche, die mit ihren Strukturen sexualisierte Gewalt an Kindern und Jugendlichen zumindest begünstigt hat? Außerdem: Wer zählt dann zu dieser sündigen Kirche? Nur die Geweihten? Die Angestellten? Oder gleich alle Gläubigen? Wird dann aus der Solidargemeinschaft Kirche etwa eine Haftungsgemeinschaft Kirche?

Und dennoch gibt es Bußgottesdienste seit einiger Zeit, und sie werden auch von Laien immer wieder gefordert. Warum dann also diese Aufregung im Erzbistum Köln, wo am 18. November im Dom ein Bußgottesdienst stattfinden soll? Zum einen: Weil alles, was inzwischen im Erzbistum zum Missbrauchsskandal gesagt oder getan wird, Meinungen provoziert und Gemüter erregt. Das hat seinen Grund im umfassenden Verlust der Glaubwürdigkeit der Bistumsleitung. Zum anderen: Weil da die vielen offenen Fragen sind, die sich vor allem die Betroffenen stellen. Auch sie wurden zum Bußgottesdienst eingeladen, nicht aber an der Vorbereitung beteiligt. Und sie wundern sich, dass diese Buße ausgerechnet im prominenten Dom zelebriert wird, der wie kaum eine andere Kirche hierzulande zum Ausdruck einer hierarchischen Institution und zum Symbol der Kirchenkrise wurde.