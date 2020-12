Missbrauchsskandal : Das fatale Netzwerk der Kirche

Meinung Münster Eine neue Studie über Missbrauchsfälle im Bistum Münster deutet Strukturen an, die solche Taten begünstigten. Die Kirche wird nun aus den systemischen Ursachen ihre Schlüsse ziehen müssen, will sie glaubwürdig bleiben.

Mindestens 300 Betroffene, mindestens 200 Priester als Täter: Die Zahlen der jüngsten Studie zu sexuellem Missbrauch – diesmal kommen sie aus dem Bistum Münster für die Zeit nach 1945 – sind erschütternd. Aber sie rauschen an uns vorbei wie die vielen desaströsen Erhebungen dieser Art, die in den zurückliegenden Wochen und Monaten das Versagen der Kirche dokumentieren. Es sind kalte Zahlen, erschreckende Bilanzen, die erst in unsere Gegenwart hineinreichen, wenn den Betroffenen eine Stimme gegeben wurde und die Täter mit ihrem Namen kenntlich gemacht sind. Um beides bemüht man sich in der katholischen Kirche seit geraumer Zeit. Die Studie aus Münster aber zeigt noch etwas anderes: nämlich die Stuktur, die Missbrauch möglich machte und manchmal duldete.