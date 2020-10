Kommentar : Gesellschaft braucht die Theater zum Atmen

Düsseldorf Nach dem Entwurf der Bundesregierung sollen viele Kultureinrichtungen, darunter auch Theater, wieder geschlossenen werden. Dabei haben gerade sie mit ihren Hygienekonzepten gezeigt, wie ein Leben in Zeiten von Corona funktionieren könnte.

Erstens: Das Virus breitet sich vor allem dort aus, wo Menschen ihre Freizeit verbringen und sich gelegentlich leichtsinniger als sonstwo verhalten. Zweitens: Es gibt ausgewiesene Orte, an denen Freizeit verbracht wird. Also müssen drittens diese Orte erst einmal den Menschen entzogen werden, um eine weitere und nicht mehr zu kontrollierende Verbreitung des Virus zu unterbinden. Hört sich logisch an und führt schließlich zu dieser Überlegung der Bundesregierung, alle Einrichtungen für die „Freizeitgestaltung“ vorerst zu schließen: wie Spielhallen, Spaßbäder, Bordelle, Wettannahmestellen – und eben auch Opern, Konzerthäuser, Theater. Man muss es so zynisch sagen: Der Sack ist geschnürt, jetzt muss nur zugeschlagen werden, ohne ausgeprägte Rücksicht auf Verluste. Die aber wären eklatant. Es träfe in der Kulturszene zunächst nämlich nicht die öffentlich finanzierten, staatlichen Kultureinrichtungen, sondern die vielen mittleren und kleinen, oftmals aber nicht weniger beliebten Veranstalter. Über ihre Existenzbedrohung klagen alle – und natürlich zu recht. Aber auf die leichte Schulter nimmt die derzeitige Lage – selbst angesichts der eigenen schwierigen Situation – kaum jemand. Was tun? Auch die kleinen Theater haben sich eine Menge einfallen lassen, haben ihre Häuser zu geschützten Räumen werden lassen und haben damit jene Kreativität an den Tag gelegt, die sie sonst abends auf der Bühne zeigten. Und so wurden Theater mit ihren Hygienekonzepten bislang nicht als Corona-Hotspots identifiziert; sie sind kein Ort der Super-Spreader. Das hängt auch mit den naturgemäß großen Räumen und den guten Lüftungsanlagen zusammen.