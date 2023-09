Kölner Erzbistum streicht den Dom aus seinem Emblem Mer losse de Dom im Logo

Was aber, wenn das neue Corporate Design dazu ermuntern will, in herausfordernden Zeiten „mutig Raum für Neues zu schaffen“, wie es in der Präsentation heißt? Womöglich ist das ein Reflex auf die Immobilienkrise. Denn dann steht es um den Dom nicht so toll (was Kölner freilich noch nie gestört hat). So gilt der Dom als unverkäuflich, und im Finanzplan des Erzbistums ist er mit 27 Euro ausgewiesen. Mehr als nix, würde der Rheinländer sagen und darüber schweigen, dass die Kosten für Unterhalt, die paar „Ausbesserungen“ sowie das Personal mit 33.000 Euro beziffert werden. Also täglich. Außerdem haben es die Kölner in 632-jähriger Bauzeit nicht hingekriegt, die höchste Kirche Deutschlands zu errichten. Die steht in Ulm, ist vier Meter höher und: evangelisch. Leute, Leute!