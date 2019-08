Kolumne „Gott und die Welt“ : Gut, dass es ­ Max Yasgur gab

Düsseldorf Max Yasgur war ein Mann fester Überzeugungen, der auch an die Jugend glaubte. Deswegen stellte er sein Land Hippies zur Verfügung, damit sie in Frieden und Freiheit ein Musikfestival feiern konnten. Woodstock war geboren.

Kennen Sie Max? Max Yasgur? Man muss ihn nicht unbedingt kennen, aber es ist gut zu wissen, dass es einen wie ihn gab. Das ist also die kleine Geschichte von dem Milchbauern Max Yasgur, von dem eigenwilligen Typen, der ein konservativer Republikaner war und den Vietnamkrieg befürwortete. Max Yasgur hatte seine Überzeugungen; die waren vielleicht nicht alle unanzweifelbar, aber bei wem ist das schon der Fall? Zu seinen Überzeugungen gehörte der Glaube an die Jugend. Und ihn beeindruckte, wenn andere eine Haltung hatten, auch wenn diese mit seiner eigenen nicht übereinstimmte. Also stellte er eine riesige Fläche seines Landes Hippies zur Verfügung, auf dem vor 50 Jahren das bis dahin größte Friedens-, Liebe- und Musikfestival stattfand.