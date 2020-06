Kolumne Gott und die Welt : Wandel geschieht nie ohne Spuren

Das sagt sich so leicht: Ein neues Zeitalter bricht an. Und: Die aktuelle Pandemie treibt die Digitalisierung mächtig voran. Oder auch orakelnd: Nichts wird mehr so sein, wie es vor Corona gewesen ist. Das alles sind Drohungen, Versprechungen, Hoffnungen, Ansagen.

Die Wege der Menschheit sind übersichtlich, aber nur in unseren Geschichtsbüchern und von uns betrachtet aus einem komfortablen Sicherheitsabstand. Was da steht, scheint uns nichts mehr anzugehen. Was den Menschen einst widerfuhr, ist erlitten, geschehen, offenbar vergangen. Doch jeder einordnende Rückblick ist lediglich unser Versuch, etwas Komplexes in den Griff zu bekommen und damit im wahrsten Sinne des Wortes zu begreifen. Wie trügerisch so etwas sein kann, erfahren wir in dieser Zeit, in der uns vor Augen gehalten wird, dass wir einen Umbruch gewissermaßen live erleben, Menschheitsgeschichte in Echtzeit. Und da stellen sich plötzlich ganz andere Fragen, schließlich wird die sich verändernde Welt nicht spurlos an uns vorüberziehen und uns nach vollbrachter Totalrenovierung einfach zum erneuten Einzug bitten. Wer oder was wird auf der Strecke bleiben? Wer oder was wird bedeutsam werden? So kann die neue Zeit zu einer Frage von Siegern und Verlierern werden. Die ersten Wochen der Krise haben uns anderes gelehrt: Dass nämlich eine Gesellschaft immer nur so stark und damit auch zukunftsfähig sein kann, wie sie mit ihren vermeintlich schwächsten und gefährdeten Mitgliedern umgeht. Umbrüche sind kein Wettrennen, sondern eine Bewährungsprobe vor allem unserer Werte, unserer Überzeugungen, unserer Haltung. Geschichte ist nie vergangen. Sie erzählt uns vielmehr, woher wir kommen, um zu sagen oder anzudeuten, wohin wir gehen können. Auch ein neues Zeitalter ist immer nur ein Teil unserer Geschichte.