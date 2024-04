Koffler hatte am Konservatorium Lemberg als Zwölftonkomponist einen außerordentlichen Lehrstuhl für atonale Harmonielehre und Komposition inne. Nach dem Einmarsch der Wehrmacht wurde Koffler 1941 mit seiner Familie in das Ghetto Wieliczka gebracht, nach dessen Auflösung versteckte sich die Familie an verschiedenen Orten, wurde aber 1944 von der Gestapo aufgespürt und erschossen.