Les Ballets Trockadero in Köln Einer tanzt immer einer aus der Reihe

Für „Paquita“ wird die Bühne veredelt. Ein roter Vorhang mit goldenen Applikationen umrahmt das mitreißende Ballett im französischen Stil. 1846 an der Pariser Oper uraufgeführt, gehört es zu den Bravourstücken der Kompagnie. Versiert in der Klaviatur des klassischen Balletts, entzündet sie ein Feuerwerk in atemberaubendem Tempo. Unter den fünf Solistinnen fällt Varvara Laptopova (in echt: Takaomi Yoshino) besonders auf – schnellere Pirouetten in Endlosschleife hat man kaum je gesehen. Die Zugabe, „Irish Dance“ auf flinken Beinen, beendet den fulminanten Abend.