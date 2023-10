Chaotische Komödie am Kölner Schauspiel Auf Irrfahrt zum Ende der Welt

Anfangs kommt man noch gut mit: Da geht es um eine Expedition unter der Leitung von James Cook in die Südsee. Nein, halt, „die Südsee“, hält eine Schauspielerin Einspruch, das sei doch keine exakte geographischer Bestimmung, sondern vielmehr ein verwaschener Sehnsuchtsbegriff. In diese Männergesellschaft, die also korrekt in den Südpazifik gereist ist, fantasiert der Autor eine Matrosin, die sich als Mann verkleidet und den Namen Jonas gegeben hat. Sie schreibt ein Tagebuch. In der Inszenierung, die immer wieder mit einem natürlich nicht übertitelten Sprachmix aus Deutsch und Englisch nervt, heißt das Diary of Jonas.