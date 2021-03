Sexueller Missbrauch im Erzbistum Köln : Rücktritte nicht ausgeschlossen

Dunkle Dom über den Kölner Dom.. Am Donnerstag soll ein Missbrauchsgutachten vorgestellt werden, von dessen Inhalt auch die Zukunft von Kardinal Woelki und anderen Bischöfen abhängen könnte. Foto: dpa/Oliver Berg

Dossier Am Donnerstag soll es endlich soweit sein: Dann nämlich wird das neue Gutachten veröffentlicht, das darüber Auskunft geben soll, wer aus der Leitung des Erzbistums in den vergangenen Jahren sexuelle Missbrauchsfälle vertuscht oder nur ungenügend verfolgt hat. Obwohl die Studie selbst in Auszügen noch unbekannt ist, werden bereits jetzt einige Namen möglicher Beschuldigter genannt.

Das Erzbistum Köln kommt nicht zur Ruhe: Seit mehr als zwei Jahren halten die Debatten über Missbrauchsgutachten und mögliche Schuldige auch unter Bischöfen die Gläubigen in Atem. Viel Vertrauen ist seither verlorengegangen. Ein Überlick.

Zunächst: Wie viele Missbrauchstäter und Missbrauchsopfer sind im Erzbistum Köln bisher eigentlich bekannt?

Eine im Herbst 2018 vorgestellte Missbrauchsstudie der deutschen Bischöfe führt für das Erzbistum Köln 135 Betroffene und 87 beschuldigte Geistliche aus den Akten der Jahre 1946 bis 2015 an. Inzwischen geht man allerdings von einer weit höheren Zahl aus. So soll der von Kardinal Rainer Maria Woelki beauftragte Strafrechtler Björn Gercke allein seit 1975 im Erzbistum Köln etwa 200 Täter sexueller Gewalt ermittelt haben sowie 300 Betroffene.

Insgesamt wurden 2018 in der sogenannten MHG-Studie der Deutschen Bischofskonferenz bundesweit 3677 Fälle von sexuellem Missbrauch an Kindern und Jugendlichen ermittelt sowie 1670 Täter; Beschuldigte sind Priester, Ordensmänner und Diakone. Dafür wurden 38.156 Personalakten aus den 27 deutschen Bistümern in der Zeit zwischen 1946 und 2014 ausgewertet. Experten gehen jedoch davon aus, dass die Dunkelziffer weitaus größer sein muss.

Wer ist in den Missbrauchsfällen im Erzbistum Köln verwickelt?

Diese Frage soll mit dem Gutachten des Strafrechtlers Björn Gercke beantwortet werden. Spekulationen gibt es inzwischen reichlich. Allerdings lässt sich der Kreis der Beschuldigten auch daraus ableiten, wer im fraglichen Zeitraum (also ab dem Jahr 1975) im Erzbistum Personalverantwortung innehatte und mit Personalakten konfrontiert wurde. Das sind vor allem die Erzbischöfe und Weihbischöfe, aber auch die Generalvikare.

Im Kölner Erzbistum lässt sich unter vielen Vorbehalten dieser Personenkreis benennen: die Generalvikare Norbert Feldhoff, geboren 1939 und fast 30 Jahre lang Generalvikar (von 1975-2004), der heutige Weihbischof Dominikus Schwaderlapp (Generalvikar von 2004-2012) sowie der heutige Erzbischof von Hamburg, Stefan Heße, der als Generalvikar von 2012 bis 2015 tätig war. Insbesondere Heße wird Vertuschung und „fehlendes Problembewusstsein“ gegenüber Opfern vorgeworfen. Im November 2020 bat Heße den Vatikan an, nach Veröffentlichung der Kölner Studie über seine Zukunft als Hamburger Erzbischof zu entscheiden. Sein Amt als Geistlicher Assistent des Zentralkomitees der deutschen Katholiken lässt er ruhen.

Ein besonderes Augenmerk gilt den Erzbischöfen an der Spitze des Bistums: Kardinal Joseph Höffner (1906-1987), der Erzbischof in Köln von 1969 bis 1987 war, sowie Kardinal Joachim Meisner (1933-2017), der das Erzbistum von 1989 bis 2014 leitete. Und schließlich der heutige Erzbischof von Köln, Rainer Maria Kardinal Woelki (seit 2014 in diesem Amt).

Wer ist Kardinal Rainer Maria Woelki?

Der Kardinal ist ein Kölner Urgewächs – geboren und aufgewachsen in der Bruder-Klaus-Siedlung in Köln-Mülheim. Seine Eltern waren ostpreußische Heimatvertriebene, gebürtig aus Frauenburg im Ermland, die 1945 in den Westen Deutschlands flohen. Es war eine in sich homogene katholische Welt, in der Woelki aufwuchs. Auch wegen seiner Körpergröße spielte er Basketball und besuchte nach eigenem Bekunden „sehr gerne“ die Tanzschule. Damals soll es eine sogenannte feste Freundin in seinem Leben gegeben haben. „Ich konnte mir gut vorstellen, Vater zu sein, eine Familie zu haben“, erzählte Kardinal Woelki mal in einem Interview. Allerdings reifte in ihm schon früh der Wunsch, Priester zu werden. Sein positives Bild von Kirche aus der Gemeinde in der Bruder-Klaus-Siedlung wollte er auch als Priester weitergeben. In der Gemeinde war er Messdiener und Jugendgruppenleiter, studierte Theologie unter anderem in Freiburg bei Kardinal Karl Lehmann. Woelki war 1983 Praktikant und 1984 Diakon in der Pfarrgemeinde St. Katharina in Gerresheim im Osten Düsseldorfs; er empfing am 14. Juni 1985 durch Erzbischof Joseph Kardinal Höffner im Kölner Dom die Priesterweihe. 2003 wurde er zum Bischof geweiht und 2011 zum Erzbischof von Berlin ernannt. Nur drei Jahre später kam er zurück in seine Heimat – als neuer Erzbischof von Köln. Woelki ist bekennender Fan des 1. FC Köln und besuchte – vor Corona – auch Spiele im Stadion. Er ist aber auch Fan der Musik der Toten Hosen, die er gerne laut hört, etwa das Lied „Tage wie diese“. Die seien „total cool“, sagte er einmal augenzwinkernd, auch wenn sie aus Düsseldorf kämen.

Welche Rolle spielt Kardinal Woelki bei den Missbrauchsfällen im Erzbistum Köln?

Kardinal Woelki galt sowohl als Erzbischof in Berlin und als auch anschließend in Köln als Hoffnungsträger. Als einer der ersten deutschen Bischöfe gab er ein Gutachten in Auftrag, in dem Verantwortliche in der Bistumsleitung ermittelt werden: Im Dezember 2018 beauftragte Woelki die Münchener Kanzlei Westpfahl Spilker Wastl (WSW) zu prüfen, ob die Diözesanverantwortlichen bei Missbrauchsfällen im Einklang mit kirchlichem und staatlichem Recht gehandelt hätten. Rechtsverstöße wie auch Verantwortliche seien konkret zu benennen. Im März 2020 aber wurde die geplante Vorstellung des Gutachtens kurzfristig abgesagt. Erst müsste die Nennung von Verantwortlichen „äußerungsrechtlich“ abgesichert werden, hieß es. Im Oktober 2020 erklärte das Erzbistum dann, wegen „methodischer Mängel“ das WSW-Gutachten gar nicht mehr zu veröffentlichen; stattdessen wurde der Kölner Strafrechtler Björn Gercke mit einem neuen Gutachten beauftragt.

Im Dezember 2020 forderten Geistliche des Erzbistums Kardinal Woelki erstmals zum Rücktritt auf – unter ihnen der Dormagener Pfarre Klaus Koltermann. In einem Interview mit der Rheinischen Post Anfang Februar schloss Kardinal Woelki einen Rücktritt nicht mehr aus: „Die Übernahme von Verantwortung, die ich von allen anderen verlange, werde ich auch mir abverlangen. Das habe ich seit Beginn der Aufarbeitung gesagt.“

Gegen den Erzbischof werden auch konkrete Vorwürfe erhoben. Dabei geht es um den Missbrauchsfall des inzwischen verstorbenen Priesters O. aus Düsseldorf. Woelki soll kurz nach seinem Amtsantritt als Erzbischof 2014 von dem Fall erfahren, ihn aber nicht nach Rom gemeldet haben. O., der mit Kardinal Woelki befreundet gewesen ist, soll sich in den 70-er Jahren an einem Jungen im Kindergartenalter vergangen haben.

Und es rumort weiter in Köln: Der Diözesanrat der Katholiken – das ist das höchste Laiengremium – setzt seine Zusammenarbeit mit Kardinal Woelki aus und lässt seine Mitarbeit an der laufenden Neuausrichtung der Diözese ruhen.

Wann wird das Missbrauchsgutachten veröffentlicht?