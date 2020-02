Nachruf : Kölner Karnevalsikone Nikuta stirbt im Alter von 81

Köln Marie-Luise Nikuta ist tot. Die kölsche Karnevals-Ikone starb am Veilchendienstag im Alter von 81 Jahren. Zuletzt lebte sie in einem Kölner Seniorenheim. Bekannt wurde die Künstlerin durch Lieder wie „E paar Grosche för Ihs“, „Mer lossen uns nit lumpe“ und die Hymne aller Straßenbahnfahrer: „Weißte wat, m‘r fahre met d‘r Stroßebahn noh Hus“.

Ihren ersten Auftritt hatte sie 1968. Noch bevor die Sängerin den ersten Ton gesungen hatte, sorgte sie für Aufsehen. Statt im netten Festtagskleidchen trat Marie-Luise Nikuta in einer blauen Köbeskluft auf. Fast stilecht: Die dicke Wolljacke, das Schürzchen und die Geldtasche aus Leder kombinierte die damals 30-Jährige mit einem feschen Minirock. Eigentlich sollte das Outfit nur ein Gag sein, passend zu ihren Liedern „Kölsch, Kölsch, Kölsch“ und „Halven Hahn“. Aber Künstlerin und Kluft kamen beim Publikum so gut an, dass sie fortan als „weiblicher Köbes“ auf die Bühne stiefelte. Ihren Platz auf den Karnevalsbühnen musste sie sich gegen viele, vor allem männliche Widerstände, erkämpfen. Bei der Musik dominierten Einzelinterpreten und Trios.

Marie-Luise Nikuta war mit ihrer offenen Art und ihrer sympathischen Ausstrahlung auch eine perfekte Botschafterin des rheinischen Brauchtums im Ausland. Die Sängerin nahm an der Steubenparade in New York teil und war beim Karneval in Windhoek, Namibia, dabei. In ihren Liedern wird „Et Marlies” weiterleben. Wie sagte sie selbst am Ende ihrer Auftritte: „Und jetzt habe ich euch noch ein Potpourriechen mitgebracht.”