Missbrauchsskandal : Bistumsleitung wirbt um Vertrauen

Köln In der Debatte um die Missbrauchsstudie stellten sich in verschiedenen Videokonferenzen Kardinal Rainer Maria Woelki, Generalvikar Markus Hofmann und der Strafrechtler Matthias Jahn den Fragen der Gemeinden.

(los) Die Leitung im Kölner Erzbistum ist bemüht, intern bei den Gläubigen in den Gemeinden um Vertrauen zu werben – insbesondere für ihre Entscheidung, die in Auftrag gegebene Missbrauchsstudie nicht zu veröffentlichen. In verschiedenen Videokonferenzen legten zuletzt Kardinal Rainer Maria Woelki , Generalvikar Markus Hofmann und der Frankfurter Strafrechtler Matthias Jahn vor Pfarrgemeinderäten des Bistums ihre Sicht der Dinge dar.

Teilnehmer der Videokonferenz berichteten unserer Redaktion, dass der Kardinal auf Nachfrage aus den Gemeinden nicht davon ausgehe, dass die Kirche durch die andauernde Debatte einen nachhaltigen Vertrauensverlust erleide. Von manchen Teilnehmern sei allerdings in Frage gestellt worden, dass das nun in Auftrag gegebene neue Gutachten qualitativ besser sein könne. So soll der Kölner Strafrechtler Björn Gercke bis Mitte März in nur fünf Monaten das ermitteln, was den Anwälten aus München – die vergleichbare Gutachten auch für andere Bistümer erstellen – eineinhalb Jahren zuvor nach Einschätzung der Bistumsleitung nur ungenügend gelungen sei. Sowohl der Erzbischof als auch der Generalvikar sollen den Teilnehmern auf Nachfrage versichert haben, das WSW-Gutachten im Detail bis heute nicht zu kennen.