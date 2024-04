In den Kulissen von „Moulin Rouge“ „Let’s dance“ zieht für eine Show in den Musical Dome

Die „Let’s dance“-Crew dürfte in den kommenden zehn Tagen alle Hände voll zu tun haben. Zum ersten Mal in der 18-jährigen Geschichte der Show steht ein Umzug an. Mit Sack und Pack und Jury-Pult zieht das Team von RTL für das Viertelfinale am 10. Mai um 20.15 Uhr in den Musical Dome. Dort wird dann in den Kulissen des Musicals „Moulin Rouge“ getanzt und gewertet. Nicht zufällig trägt das Viertelfinale den Titel „A Special Musical Night“.