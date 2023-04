Vor 100 Jahren wurde die Kölner Petersglocke gegossen Alle lieben den Dicken Pitter

Das hört sich im Schnelldurchlauf alles schön und unproblematisch an. War es natürlich nicht. Es fing schon bei der Suche nach einer Gießerei an, die nicht nur in der Lage war, eine solch riesige, auch vom damaligen Oberbürgermeister Konrad Adenauer gewünschte Glocke zu gießen, sondern die auch das finanzielle Risiko in diesen unsicheren Nachkriegszeiten auf sich nehmen wollte. Das Metall soll mehr als eine Million Mark gekostet haben; zusätzlich verlangte man darum noch 5000 Dollar als Sicherheit. Noch hatte man die Kölner „Kaiserglocke“ in Erinnerung, die 1878 in den Turm hinaufgezogen worden war, die von gut zwei Dutzend Deutzer Kürassieren an den Seilen geläutet wurde, die nie den gewünschten Klang erreicht und die betreffende Glockengießerei in den Konkurs getrieben hatte. Im Juni 1918 wurde sie demontiert und eingeschmolzen - zur Gewinnung von kriegswichtigem Material, wie es damals so kühl bürokratisch hieß.