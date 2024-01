Musical „Moulin Rouge“ in Köln „Mach dich niemals kleiner, als du bist“

Ihr Weg zur Musical-Darstellerin war bei allem Talent steinig. „Es waren Gedankensteine, die ich mir selbst in den Weg gelegt haben. Ich habe mich mental eingeschränkt und auf der Musicalschule lange an mir gezweifelt: Gehöre ich hier wirklich hin?“ Ihre Körpergröße entspreche eben nicht dem klassischen Schönheitsideal. Da komme man eher für Rollen als Hexe oder Mutter in Frage, dachte sie. Schließlich habe eine Lehrerin sie angesprochen. „Sie hat gesehen, wie ich gelitten habe und mir gesagt: Mach dich niemals kleiner, als du bist. Das, von dem Du glaubst, dass es Dein Nachteil ist, wird am Ende der Grund sein, warum Du den Job bekommst.“ Und sie sollte Recht behalten. Heute hadert Olivia Irmengard-Grassner nicht mehr mit sich. Die Zeit an der Musicalschule sei hart gewesen, sagt sie rückblickend. „Alle dort versuchen sich, einen Traum zu erfüllen. Jede und jeder kämpft für sich. Dabei sind alle einzigartig. Da wäre gar kein Neid nötig gewesen.“