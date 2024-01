Europas größtes Literaturfestival Programm der lit.cologne 2024 umfangreicher denn je

Info

Tickets Unter www.litcologne.de sowie auf der Website www.myticket.de, telefonisch unter 040 2372 40030 sowie an der Vorverkaufsstelle am Neumarkt sowie an der Concertkasse Johnen in Bickendorf können Tickets erworben werden.

Preise Auf alle Preise kommen die üblichen Vorverkaufsgebühren hinzu. Die Preise der Kinderveranstaltungen, der lit.pop und die der Abendkasse sind Endpreise. Für bestimmte Personengruppen gibt es Ermäßigungen. Die Preise für einzelne Veranstaltungen sind der Website www.litcologne.de zu entnehmen.

Hinweis Einige der Veranstaltungen sind bereits ausverkauft.