Blink-182 in Kölner Lanxess Arena Vulgäre Witze an weibliche Fans – Bandkollege distanziert sich

Als sich draußen vor der Lanxess-Arena der spätsommerliche Feinstaub mit der tiefhängenden Sonne vermischt und letzte Fans der US-amerikanischen Punkrock-Band Blink-182, die 1999 mit der Hit-Single „All the Small Things“ und einer Fünffach-Platin-Auszeichnung für ihr Album „Enema of the State“ zu Weltruhm gelangte, ihre Tickets vom Sicherheits-Personal abreißen lassen, fabriziert in der Halle die Support-Band „The Story So Far“ schon ordentlich Sound-Druck. Und ganz schön viel Sound-Matsche.