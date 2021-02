Alte Zisterzienserabtei : Kloster Eberbach erhält 56 Millionen Euro für Sanierung

Das mittelalterliche Kloster im Rheingau muss umfassend erneuert werden. Berühmt wurde es auch durch die Dreharbeiten vom Kinoflilm „Der Name der Rose“.

(epd/los) Das Kloster Eberbach oberhalb von Eltville im Rheingau erhält vom Land Hessen 56 Millionen Euro während der kommenden zehn Jahre für Sanierungsarbeiten. „Das Kloster Eberbach gilt als bedeutendstes mittelalterliches Kulturdenkmal in Hessen“, sagte die hessische Umweltministerin und Vorsitzende des Kuratoriums der Stiftung, Priska Hinz, am Wochenende in Wiesbaden. Hunderttausende Gäste aus dem In- und Ausland besuchten jährlich das ehemalige Zisterzienserkloster am Rand des Taunus. Zentrale Gebäude des 1136 gegründeten Klosters sind in ihrer romanischen Architektur erhalten. Seit 1986 wird die Anlage einer Generalsanierung unterzogen.